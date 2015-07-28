Британський прем'єр відкидає можливість проведення нового референдуму про незалежність Шотландії

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон у відповідь на нову ініціативу шотландських націоналістів, передає ТАСС.

"Важливо, що референдум мав законну силу і остаточно розставив крапки над "i", тому я не бачу потреби в тому, щоб проводити ще один", - наводить газета The Guardian слова Кемерона, сказані ним журналістам на борту літака під час нинішнього турне прем'єра по країнах Південно-Східної Азії.

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Як повідомляв УНІАН раніше, колишній перший міністр Шотландії Алекс Салмонд вважає, що в майбутньому пройде ще один референдум про незалежність Шотландії. На його думку, такий варіант розвитку подій неминучий.