На хімзаводі у Німеччині пролунав потужний вибух, поранено більше десятка осіб

У середу, 5 серпня, на хімічному підприємстві в німецькому місті Крефельд прогримів потужний вибух, пише Deutsche Welle.

Як повідомив представник пожежної служби, вибухнув бак з азотом, через що сталося часткове обвалення будівлі на території хімзаводу.

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За попередніми даними, в результаті інциденту поранення різного ступеня тяжкості отримали більше десяти осіб. Точна причина вибуху поки не встановлена.