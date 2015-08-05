На хімзаводі у Німеччині пролунав потужний вибух, поранено більше десятка осіб
18:57, 05 серпня 2015Світ
306 0
На хімічному підприємстві в місті Крефельд вибухнув бак з азотом. За даними рятувальників, поранення різної тяжкості отримали більше десяти осіб.
REUTERS
У середу, 5 серпня, на хімічному підприємстві в німецькому місті Крефельд прогримів потужний вибух, пише Deutsche Welle.
Як повідомив представник пожежної служби, вибухнув бак з азотом, через що сталося часткове обвалення будівлі на території хімзаводу.
Читайте такожУ Туреччині стався вибух на газопроводі
За попередніми даними, в результаті інциденту поранення різного ступеня тяжкості отримали більше десяти осіб. Точна причина вибуху поки не встановлена.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter