Франція відправить до острова Реюньон авіацію і кораблі для пошуку уламків "Боїнг-777"

Про це заявили відразу три французьких міністерства: оборони, транспорту та заморських територій, пише Лента.ру з посиланням на видання Le Petit Journal.

Літак почне патрулювати територію з 7 серпня. Крім того, в пошуку використовують вертольоти, морські судна, а також піший патруль.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак підтвердив, що знайдені на острові Реюньон уламки належать Боїнгу-777, зниклому в березні 2014 року.

Читайте такожПоруч з уламком зниклого в минулому році "Боїнга" виявили валізу

Раніше, 29 липня на узбережжі французького острова Реюньон, розташованого в Індійському океані на схід від Мадагаскару, був знайдений флаперон (керуюча поверхню крила). Потім деталь була перевезена до Франції.

1 серпня ЗМІ повідомили, що перші уламки лайнера стали з'являтися на острові ще три місяці тому. Як розповів прибиральник сміття Ніколя Ферье, він знаходив на узбережжі різні предмети, які з часом спалював.

Читайте такожМалайзія визнала загиблими пасажирів і екіпаж літака, що впав в Індійський океан

"Боїнг-777" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Куала-Лумпура в Пекін, зник з екранів радарів в ніч на 8 березня 2014 року. На борту перебували 12 членів екіпажу і 227 пасажирів. Пошукові заходи здійснювалися на площі в десятки мільйонів квадратних кілометрів. До моменту виявлення уламків на Реюньоне ніяких даних про те, де саме зазнав аварії лайнер, не було.