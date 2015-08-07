Франція відправить до острова Реюньон авіацію і кораблі для пошуку уламків "Боїнг-777"

05:34, 07 серпня 2015
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Франція відправить до острова Реюньон авіацію і кораблі для пошуку уламків «Боїнг-777», що слідував рейсом MH370.

REUTERS

Про це заявили відразу три французьких міністерства: оборони, транспорту та заморських територій, пише Лента.ру з посиланням на видання Le Petit Journal.

Літак почне патрулювати територію з 7 серпня. Крім того, в пошуку використовують вертольоти, морські судна, а також піший патруль.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак підтвердив, що знайдені на острові Реюньон уламки належать Боїнгу-777, зниклому в березні 2014 року.

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Раніше, 29 липня на узбережжі французького острова Реюньон, розташованого в Індійському океані на схід від Мадагаскару, був знайдений флаперон (керуюча поверхню крила). Потім деталь була перевезена до Франції.

1 серпня ЗМІ повідомили, що перші уламки лайнера стали з'являтися на острові ще три місяці тому. Як розповів прибиральник сміття Ніколя Ферье, він знаходив на узбережжі різні предмети, які з часом спалював.

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"Боїнг-777" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Куала-Лумпура в Пекін, зник з екранів радарів в ніч на 8 березня 2014 року. На борту перебували 12 членів екіпажу і 227 пасажирів. Пошукові заходи здійснювалися на площі в десятки мільйонів квадратних кілометрів. До моменту виявлення уламків на Реюньоне ніяких даних про те, де саме зазнав аварії лайнер, не було.

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