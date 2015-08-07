На Заході знищення їжі в Росії порівняли з діями ісламістів у Сомалі

Про це повідомляє РБК-Україна.

6 серпня набув чинності указ президента Росії Володимира Путіна про знищення потрапили під россіійскі санкції продуктів харчування, що викликало бурхливу реакцію західних ЗМІ.

Зокрема, німецька газета Sueddeutsche Zeitung у статті "В Росії обурені знищенням продуктів" навіть помилково згадала серед товарів, які підлягають знищенню, разом з йогуртами з Німеччини та сирами з Франції, червоне вино з Італії, хоча алкоголь під заборону не потрапляв.

Агентство Reuters опублікувало статтю "Російський "крематорій для їжі" викликає обурення на тлі спогадів про кризу і голод", в якій Габріела Бачинска пише, що масове знищення російською владою продуктів харчування викликає обурення у населення Росії, серед якого зростає рівень бідності, крім того, ще живі спогади про голод в роки радянської влади. Автор зазначає, що протягом років, які минули після розпаду СРСР, населення країни звикло до широкого асортименту імпортних продуктів харчування.

The Wall Street Journal відреагував на скандальний указ статтею "Росія чавить бульдозерами сир щоб відзначити річницю прийняття санкцій", в якій зазначається, що російські чиновники заборонили іспанську шинку та польські яблука. Подібні дії видання називає "кулінарним націоналізмом" і підкреслює, що з початку року ціни на продукти в Росії збільшилися на 21% через падіння цін на нафту та знецінення рубля.

Бі-бі-сі процитувало слова екс-прем'єр-міністра Касьянова, який назвав знищення продуктів їжі бульдозером "тріумфом справжнього гуманізму", при цьому не повідомляючи, що 20% росіян живуть за межею бідності.

Видання Spiegel порівняло знищення продуктів харчування в Росії з сомалійськими ісламістами, які спалюють продовольство через його іноземне походження. Також у статті були згадані терористи "Ісламської держави", які аналогічно спалили гуманітарну продовольчу допомогу з США.

Також в публікації була згадана заява глави Мінсільгоспу Росії Олександра Ткачова, який пояснив знищення їжі тим, що розподіл її серед незаможних прошарків населення може спровокувати корупцію серед чиновників.

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Видання резюмує, що нездатність російської влади забезпечити дотримання санкцій на продукти харчування цивілізованими методами свідчить про їхню слабкість.