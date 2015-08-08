МЗС перевіряє інформацію про українця серед заручників у Малі

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається в повідомленні, за інформацією Посольства України в Алжирі, в м. Севаре (Малі) проводилася антитерористична операція. Готель "Byblos" було оточено військовими, вимкнено мобільний зв’язок.

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"Українським дипломатичним представництвом підтримується постійний контакт з компетентними органами Малі. Наразі вживаються заходи щодо встановлення персональних даних заручників та можливого перебування серед них громадянина України", - поінформували в міністерстві.

Справа продовжує перебувати на особливому контролі Посольства України в АНДР та Департаменту консульської служби МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня у Малі, в місті Севаре, невідомі скоїли збройний напад на готель "Byblos".

За попередньою інформацією, метою нападників стало захоплення заручників з числа громадян іноземних держав, які проживають в цьому готелі. «За попередніми даними, йдеться про трьох громадян Південної Африки, одного громадянина Франції та одного громадянина України", - зазначала 7 серпня речник МЗС Мар'яна Беца.

Сьогодні вранці ЗМІ повідомили, що спецпідрозділи поліції у Малі взяли штурмом захоплений готель "Byblos", де озброєні люди - імовірно ісламські екстремісти - утримували заручників. Всіх звільнено.