У Фергюсоні відзначили роковини вбивства поліцейським Майкла Брауна (фоторепортаж)
08:09, 10 серпня 2015Світ
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Сотні жителів міста Фергюсон в американському штаті Міссурі зібралися в неділю на тому самому місці, де рівно рік тому неозброєний темношкірий Майкл Браун був застрелений у ході конфлікту з білим поліцейським.
REUTERS
Вони вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Смерть 18-річного Брауна викликала хвилю демонстрацій, а також призвела до дискусії про ставлення поліції до темношкірих у Сполучених Штатах.
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Поліцейському Даррену Вілсону, який стверджував, що він діяв у цілях самооборони, вирішили не пред'являти звинувачення. У листопаді він пішов з лав поліції.
Учасники протестів стверджували, що вбивство Брауна було скоєно на расовому ґрунті.
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