У Фергюсоні відзначили роковини вбивства поліцейським Майкла Брауна (фоторепортаж)

Вони вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Смерть 18-річного Брауна викликала хвилю демонстрацій, а також призвела до дискусії про ставлення поліції до темношкірих у Сполучених Штатах.

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Поліцейському Даррену Вілсону, який стверджував, що він діяв у цілях самооборони, вирішили не пред'являти звинувачення. У листопаді він пішов з лав поліції.

Учасники протестів стверджували, що вбивство Брауна було скоєно на расовому ґрунті.