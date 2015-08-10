У Фергюсоні відзначили роковини вбивства поліцейським Майкла Брауна (фоторепортаж)

08:09, 10 серпня 2015
Світ
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Сотні жителів міста Фергюсон в американському штаті Міссурі зібралися в неділю на тому самому місці, де рівно рік тому неозброєний темношкірий Майкл Браун був застрелений у ході конфлікту з білим поліцейським.

REUTERS

Вони вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Смерть 18-річного Брауна викликала хвилю демонстрацій, а також призвела до дискусії про ставлення поліції до темношкірих у Сполучених Штатах.

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Поліцейському Даррену Вілсону, який стверджував, що він діяв у цілях самооборони, вирішили не пред'являти звинувачення. У листопаді він пішов з лав поліції.

Учасники протестів стверджували, що вбивство Брауна було скоєно на расовому ґрунті.

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