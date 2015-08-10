Спікер Держдуми РФ: Восени у російській політиці можливе "загострення"

Про це йдеться у публікації спікера Держдуми РФ в "Российской газете", передає "Українська правда".

"Серпень лише розпочався, але його події не дарма мають запах глибокої політичної осені. Судячи з усього, загострення готується", - заявив Наришкін, додавши, що загострення це - "не перше з цілої низки, що вже трапилися".

Наришкін навів приклади з історії, коли у серпні "траплялися вторгнення, збройні конфлікти на кордонах та інші "рукотворні" події". Спікер Держдуми згадав про початок Першої світової війни, яка почалась "зі вбивства ерцгерцога Франца Фердинанда і спочатку локального конфлікту між Сербією і Австро-Угорщиною", радянсько-японський конфлікт у 1938 році, про ядерні бомбардування Хіросіми і Нагасакі, а також збройні конфлікти у Дагестані, Південній Осетії і Абхазії 2008 року.

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При цьому спікер Держдуми згадав про голосування у Радбезі ООН щодо створення міжнародного трибуналу по катастрофі малайзійського MH17.

"Російське вето по суті врятувало репутацію Радбезу - рішення такого трибуналу було б свідомо помилковим і неправосудним", - заявив Наришкін.

На його думку, "головний організатор" - США - "на цьому не заспокоїться", і будуть нав'язувати обговорення в інших форматах, навіть якщо вони не будуть обов'язкові для виконання.

За словами Наришкіна, довкола катастрофи Боїнга Штатам потрібний розголос, а у розслідування причин катастрофи "давно вкинуто сфабриковану ними ж версію".

Спікер Держдуми РФ висловив думку, що міжнародний трибунал все-таки відбудеться, але "зовсім з іншого приводу".

"Коли-небудь дійсно об'єктивний і професійний суд врахує всі факти", - підсумував Наришкін.

Як раніше повідомляв УНІАН, керівництво Росії і бойовики "ДНР" і "ЛНР", найімовірніше, підуть на загострення воєнних дій на Донбасі вже у серпні поточного року, про що йдеться у звіті американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.