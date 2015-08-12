У КНДР розстріляли першого віце-прем'єра - ЗМІ

Про це повідомляє агентство «Ренхап» з посиланням на власні джерела.

За словами джерела, перший віце-прем'єр КНДР Чхве Єн Гон висловлював невдоволення політикою країни.

Агентство відзначає, що Чхве Єн Гон довгий час не з'являвся на публіці.

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"Востаннє його бачили в грудні минулого року на церемонії з нагоди третьої річниці смерті лідера КНДР Кім Чен Іра», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у травні надходила інформація про страту іншого високопоставленого чиновника у Північній Кореї. Повідомлялося, міністр оборони Хен Єн Чхоль був показово розстріляний за те, що заснув у присутності Кім Чен Ина. Пізніше міністра показали по телевізору, але потім в інтернеті поширилося відео з розстрілом Чхоля. Після цього влада Північної Кореї офіційно повідомила свої представництва в інших країнах про смерть міністра.