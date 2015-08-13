Путін не з'явився на засідання суду за позовом про незаконність засекречення втрат армії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, позов подали російські політики, адвокати, журналісти та правозахисники - Аркадій Бабченко, Володимир Воронов, Денис Востріков, Світлана Давидова, Павло Канигін, Руслан Карпук, Тимур Олевський, Іван Павлов, Григорій Пасько, Лев Шлосберг.

Відповідачем виступає Путін.

Заявники просять суд визнати частково нечинним указ президента РФ від 28 травня цього року "Про внесення змін до переліку відомостей, віднесених до державної таємниці, затверджений указом президента Російської Федерації від 30.11.1995 та визнати нечинним п. 10 указу президента РФ від 30.11.1995 "Про затвердження переліку відомостей, віднесених до державної таємниці".

Як повідомляв УНІАН, 28 травня Путін на тлі вторгнення російських військових в Україну відніс до державної таємниці відомості про втрати серед військовослужбовців Міноборони РФ під час проведення спеціальних операцій у мирний час.

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16 червня це рішення було оскаржене у Верховному суді РФ.

Російський адвокат Іван Павлов заявив, що Путін вийшов за рамки своїх повноважень.

Він підкреслив, що згідно з Конституцією РФ, право громадян на вільний пошук, отримання і поширення інформації може бути обмежене тільки на рівні федерального закону. У статті 5 закону «Про державну таємницю» дано перелік відомостей, що підлягають засекречуванню. Це, зокрема, певна інформація з військової області - про зміст стратегічних і оперативних планів, документів бойового управління, про плани будівництва Збройних сил, про дислокацію військ тощо. Перелік, що міститься у статті 5, є вичерпним. Втрати особового складу у ньому не згадані. При цьому закон «Про державну таємницю» не наділяє президента повноваженнями щодо розширення переліку відомостей, що становлять державну таємницю. А указ - це не закон, а підзаконний акт, і він не може встановлювати додаткові обмеження, пояснив адвокат