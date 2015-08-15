У Росії практично за тиждень знищили 870 тонн продуктів із ЄС

Фахівці Россільгоспнагляду з 6 серпня затримали й знищили 871 тонну так званої "санкційної продукції", забороненою для ввезення на територію РФ.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу відомства.

"На сьогоднішній день затримано і знищено 550 тонн рослинної харчової продукції. Крім того, затримана 321 тонна харчової продукції тваринного походження", - йдеться в повідомленні. У повідомленні відомства зазначається, що 576 кг продукції незаконно перевозилося в ручній поклажі.

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Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки з-за дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще в березні - після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій: США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня Путін заявив, що підписав указ про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року. Указ про знищення продуктів, які потрапили під російське продовольче ембарго, Путін підписав 29 липня. Безпосередньо знищення санкційної продукції почалося в Росії з 6 серпня.