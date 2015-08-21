Більшість росіян плутають порядок кольорів на прапорі РФ і не можуть пригадати початок гімну

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) представив дані опитування про те, чи знають росіяни, який вигляд має державний прапор, герб, звучить гімн, і які почуття до них відчувають.

Російським прапором пишаються 67% громадян Росії, в той же час кольори і порядок смуг російського триколора вірно назвали тільки 64% респондентів. Чверть опитаних (24%) правильно вказала кольори, однак помилилася з їх розташуванням. І 7% повністю неправильно відповіли на поставлене питання.

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Перший рядок державного гімну зміг згадати 41% росіян. Помилкові припущення висловили 24% і ще 35% не стали гадати, і зовсім не дали якогось варіанту відповіді.

Частка респондентів, які відчувають негативні емоції по відношенню до державних символів, не перевищує 2%.