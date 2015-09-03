Угорщина зупинила залізничне сполучення з країнами Заходу через мігрантів (фото)

Вранці кілька сотень мігрантів увірвалися до головного вокзалу Будапешта, коли поліція після дводенного блокування відкрила залізничну станцію, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Однак перевізник оголосив, що залізничне сполучення з країнами Західної Європи буде зупинене "на невизначений термін".

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"З міркувань безпеки залізничних подорожей компанія вирішила, що до подальшого повідомлення пряме залізничне сполучення між Угорщиною і Західною Європою не буде надаватися", - йдеться у заяві угорської залізниці.

Як повідомлялося, у понеділок угорська влада неочікувано дозволила тисячам мігрантів сідати на поїзди до Австрії та Німеччини. Тоді в ніч на 1 вересня лише до Мюнхена прибули понад 2,5 тис. мігрантів, переважно потягами з Угорщини. Лише у серпні до Угорщини прибуло понад 50 тис. мігрантів.

Однак уже у вівторок після обіду проїзд з вокзалу Келеті в Будапешті заборонили всім пасажирам, які не мали візи до країн ЄС. Відтоді на вокзалі перебуває близько 2 тис. мігрантів. 1 вересня вони влаштували демонстрацію перед залізничним вокзалом, вимагаючи дозволити їм їхати до Німеччини.