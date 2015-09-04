Збитки у 98 мільярдів євро: стало відомо, як міжнародні санкції вдарили по Росії (інфографіка)
За оцінками експертів, Росія через міжнародні санкції втратила 98 мільярдів євро.
Три етапи санкцій, які міжнародна спільнота ввела проти РФ через сприяння та участь у військовій агресії на Донбасі, серйозно вдарили по російській економіці, передає ТСН.
Серед країн, які, починаючи з 6 березня 2014 року економічно та політично боряться з країною-агресором, санкції ввели, зокрема, США, Канада, Японія, Норвегія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, члени Євросоюзу та Китай, більшість кредитних організацій якого відмовляються проводити операції з російськими банками.
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Збитки, яких зазнала російська економіка, оцінюють у 98 мільярдів євро: 23 мільярди у 2014 році та 75 мільярдів - у 2015.
Відомо, що за час дії міжнародних обмежень, капіталізація фондового ринку Росії впала з 766 мільярдів до 498 мільярдів доларів, а курс рубля впав удвічі.
Наразі російська економіка зазнала удару трьох етапів санкцій.
З 6 березня 2014 року був призупинений переговорний процес між Євросоюзом та Росією про пом'якшення візового режиму. Крім того, РФ було формально виключено зі списку так званого"міжнародного клубу" G8.
З 17 березня 2014 року для низки російських політиків та чиновників був обмежений в'їзд до країн, що ввели санкції. Крім того, певні обмеження були накладені на державні компанії Росії.
З 16 липня 2014 року санкційна політика торкнулася ключових секторів економіки РФ: газових та нафтових компаній, компаній з виготовлення військової та автомобільної техніки тощо.
Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити ще на півроку санкції проти російських компаній та приватних осіб, які підривають територіальну цілісність та суверенітет України.