Збитки у 98 мільярдів євро: стало відомо, як міжнародні санкції вдарили по Росії (інфографіка)

Три етапи санкцій, які міжнародна спільнота ввела проти РФ через сприяння та участь у військовій агресії на Донбасі, серйозно вдарили по російській економіці, передає ТСН.

Серед країн, які, починаючи з 6 березня 2014 року економічно та політично боряться з країною-агресором, санкції ввели, зокрема, США, Канада, Японія, Норвегія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, члени Євросоюзу та Китай, більшість кредитних організацій якого відмовляються проводити операції з російськими банками.

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Збитки, яких зазнала російська економіка, оцінюють у 98 мільярдів євро: 23 мільярди у 2014 році та 75 мільярдів - у 2015.

Відомо, що за час дії міжнародних обмежень, капіталізація фондового ринку Росії впала з 766 мільярдів до 498 мільярдів доларів, а курс рубля впав удвічі.

Наразі російська економіка зазнала удару трьох етапів санкцій.

З 6 березня 2014 року був призупинений переговорний процес між Євросоюзом та Росією про пом'якшення візового режиму. Крім того, РФ було формально виключено зі списку так званого"міжнародного клубу" G8.

З 17 березня 2014 року для низки російських політиків та чиновників був обмежений в'їзд до країн, що ввели санкції. Крім того, певні обмеження були накладені на державні компанії Росії.

З 16 липня 2014 року санкційна політика торкнулася ключових секторів економіки РФ: газових та нафтових компаній, компаній з виготовлення військової та автомобільної техніки тощо.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити ще на півроку санкції проти російських компаній та приватних осіб, які підривають територіальну цілісність та суверенітет України.