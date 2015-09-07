Біля кордонів Латвії вкотре помітили військовий корабель Росії
07:31, 07 вересня 2015Світ
235 0
Російська військова техніка вкотре помічена біля кордонів Латвії.
Фрегат "Адмірал Горшков" ВМФ Росії / wikipedia.org
Національні збройні сили Латвії заявили, що 6 вересня поблизу з кордоном республіки був зафіксований корабель військово-морського флоту (ВМФ) Росії, передає ТСН.
Читайте такожНАТО відкриє шість штабів в країнах Східної Європи
"В латвійській ексклюзивній економічній зоні на відстані десяти морських миль від територіальних вод був ідентифікований фрегат "Адмірал Горшков" ВМФ Росії", — йдеться у повідомленні.
За даними ЗС Латвії, російська військова техніка у поточному році наближалася до кордонів Латвії понад 80 разів.
Раніше кораблі ВМФ Росії, які проводили стрільби в Балтійському морі, наказали змінити курс цивільним суднам, що перебували у виключній економічній зоні Литви.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter