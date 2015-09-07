Біля кордонів Латвії вкотре помітили військовий корабель Росії

Національні збройні сили Латвії заявили, що 6 вересня поблизу з кордоном республіки був зафіксований корабель військово-морського флоту (ВМФ) Росії, передає ТСН.

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"В латвійській ексклюзивній економічній зоні на відстані десяти морських миль від територіальних вод був ідентифікований фрегат "Адмірал Горшков" ВМФ Росії", — йдеться у повідомленні.

За даними ЗС Латвії, російська військова техніка у поточному році наближалася до кордонів Латвії понад 80 разів.

Раніше кораблі ВМФ Росії, які проводили стрільби в Балтійському морі, наказали змінити курс цивільним суднам, що перебували у виключній економічній зоні Литви.