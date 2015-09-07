Кремль пильно спостерігають за ситуацією в Молдові - Пєсков
14:15, 07 вересня 2015Світ
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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі уважно стежать за акціями протесту, які відбуваються в Молдові.
REUTERS
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Ну, звичайно. Все дуже пильно спостерігають за тим, що відбувається, як розвивається ситуація в Молдові», - сказав Пєсков.
Дмитро Пєсков зміг відповісти на питання, чи будуть які-небудь коментарі з цього приводу від Володимира Путіна.
Як раніше повідомляв УНІАН, 6 вересня в Кишиневі мітингувальники вимагали відставки президента Молдови Ніколає Тімофті і проведення дострокових виборів парламенту.
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