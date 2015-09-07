Кремль пильно спостерігають за ситуацією в Молдові - Пєсков

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Ну, звичайно. Все дуже пильно спостерігають за тим, що відбувається, як розвивається ситуація в Молдові», - сказав Пєсков.

Дмитро Пєсков зміг відповісти на питання, чи будуть які-небудь коментарі з цього приводу від Володимира Путіна.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 вересня в Кишиневі мітингувальники вимагали відставки президента Молдови Ніколає Тімофті і проведення дострокових виборів парламенту.