У Сирії пов'язані з "Аль-Каїдою" повстанці захопили ключову авіабазу

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, повітряну базу "Абу аль-Духур" майже два роки тримали в облозі бойовики, під контролем яких зараз знаходиться більша частина провінції.

Повстанці, які стояли за нападом, імовірно, входять в коаліцію ісламістів. Ця коаліція називає себе "Армією перемоги" і являє собою союз збройних груп, серед яких сирійська гілка "Аль-Каїди" і "Фронт Нусра".

Читайте такожПідтримка Росією режиму Асада призведе до ескалації кривавого конфлікту - Столтенберг

З кінця березня повстанці захопили декілька міст у провінції, включаючи Ідліб і і Джіср-еш-Шугур.

Відзначається, що після втрати контролю над авіабазою сирійські військові були повністю витіснені з провінції Ідліб, повідомляє базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.