РФ постачає до Сирії модернізовані зенітні комплекси - ЗМІ

Про це з посиланням на західних чиновників повідомляє Reuters, передає Українська правда.

При цьому джерела агентства вважають, що ці ЗРПК будуть управлятися швидше російськими зенітниками, ніж сирійськими.

"Даний комплекс - модернізована версія ЗРПК, використовувана Росією, і це означає, що він буде управлятися росіянами", - заявили співрозмовники агентства.

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Один американських чиновників повідомив, що вся система ще могла не прибути до Сирії, проте деякі частини системи управління для SA-22 були розташовані на аеродромі поблизу Латакії.

За словами російського джерела, Москва вже посилала "Панцири" до Сирії в 2013 році.

Однак видання пише, що комплекси, які РФ відправила до Сирії зараз, є більш новими і модернізованими, ніж в 2013 році.

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Також Reuters навів заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який повідомив, що Росія надсилає військову техніку до Сирії, щоб допомогти урядовим силам Асада в боротьбі з "ІДІЛ".

При цьому видання відзначає, що ні у "Ісламської держави", ні в інших угруповань сирійських повстанців немає літаків.

Як повідомляв УНІАН, за даними Пентагону, сім російських транспортних літаків АН-124 "Руслан" приземлилися на сирійському аеродромі поблизу Латакії.