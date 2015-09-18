Міністри оборони США та Росії обговорили ситуацію у Сирії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон.

За словами Картера, країни повинні направити спільні зусилля на боротьбу з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» і посприяти перехідному політичному режиму в Сирії.

Розмова тривала трохи менше години. Останній раз Шойгу контактував з американським військовим відомством в серпні 2014 року, коли пост глави Пентагону займав Чак Гейґел.

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Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Джон Керрі заявив, що президент США Барак Обама сподівається, що військові переговори з Росією щодо Сирії пройдуть найближчим часом. Росія, у свою чергу, готова обговорювати з США ситуацію у Сирії.