Між Угорщиною та Хорватією виникла суперечка через перевезення біженців

Це сталося після того, як в Угорщину з Хорватії прибув потяг з біженцями у супроводі близько 40 хорватських поліцейських, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Угорська влада відзначає, що біженці не були зареєстровані в Хорватії і поїзд прибув без попереднього повідомлення.

Поліцейських роззброїли і відправили додому, а біженців - в Австрію, влада якої, в свою чергу, заявила, що з ними це питання не обговорювалося.

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У свою чергу, голова хорватського МВС Ранко Остоїч стверджує, що інцидент із затриманням потягу з біженцями, що прямував з Хорватії в Угорщину, був спровокований угорською стороною, пишуть РИА Новости.

За словами Остоїча, у Хорватії існує договір з Угорщиною про поліцейський супровід потягу, який угорська сторона не виконала.

"Ситуація була такою, що ми були впевнені, що є договір. А потім це використали таким чином, щоб показати, що збройні хорватські поліцейські, які охороняли мир і порядок саме в цьому потязі, порушили правила", — заявив міністр журналістам.

За твердженням хорватської сторони, поліцейські в результаті були всього лише переписані, переговори про звільнення двох машиністів тривають.

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Раніше прем'єр-міністр Хорватії Зоран Мілановіч заявив, що Загреб не стане "центром з прийому біженців" і буде переправляти далі біженців, які прибувають в країну.

За останні дні на територію Хорватії прибули понад 14 тисяч осіб.