У Сирії висадилися навчені в США повстанці

Про це повідомили у сирійській правозахисній організації, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожСирія почала використовувати проти ісламістів високоточну зброюВони повинні приєднатися до двох інших підтримуваних США повстанських організацій.

Американці планували озброїти і навчити тисячі сирійців, однак нещодавно ця програма була піддана критиці і глузуванням у зв'язку з тим, що тільки п'ять з тих, що пройшли навчання за цією програмою сирійців воюють в Сирії.