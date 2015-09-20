У Сирії висадилися навчені в США повстанці
14:07, 20 вересня 2015Світ
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На території Сирії висадилася група у складі 75 сирійських повстанців, які навчались в США, з метою боротьби з джихадистами з угрупування "Ісламська держава".
REUTERS
Про це повідомили у сирійській правозахисній організації, передає Бі-бі-сі.
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Американці планували озброїти і навчити тисячі сирійців, однак нещодавно ця програма була піддана критиці і глузуванням у зв'язку з тим, що тільки п'ять з тих, що пройшли навчання за цією програмою сирійців воюють в Сирії.
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