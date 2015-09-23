Кордон Сербії та Хорватії перекритий через протест далекобійників

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сербський телеканал Б92.

Близько двох діб тому Хорватія закрила для вантажного транспорту КПП "Баяково - Батровци" на центральній автомагістралі між Белградом і Загребом. За цей час довжина черги з великовантажних автомобілів з сербської сторони зросла на 13 кілометрів.

Як повідомляється, влада Хорватії заявили, що тим самим вони намагаються обмежити потік біженців на свою територію з Сербії, і готові відкрити кордон, якщо Белград почне перенаправляти хлынувшую в країну хвилю мігрантів в Угорщину і Румунію. Сербія поскаржилася в органи Євросоюзу і пообіцяла контрзаходи.

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Після цього у вівторок у другій половині дня Хорватія відкрила рух, але через невеликий проміжок часу хорватським митникам надійшла нова вказівка - пропускати Сербії тільки швидкопсувний або небезпечний вантаж.

Це викликало гнів водіїв, які очікують своєї черги на проїзд по чотири-п'ять днів. Спочатку вони перекрили фурами дорогу на так званій нічиєї землі між КПП Сербії та Хорватії, не пропускаючи вперед колег, але випускаючи легкові автомобілі. Оскільки подібні дії до повного відкриття прикордонних пунктів не привели, далекобійники закрили проїзд для всіх автомобілів на всіх напрямках.

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Зазначається, минулого тижня Хорватія заблокувала сім з восьми прикордонних переходів на кордоні з Сербією, що призвело до перевантаження останнього працюючого КПП "Баяково - Батровци", який має ключове значення для автосообщения всього регіону. З його закриттям і блокадою збитки для обох країн стали обчислюватися мільйонами євро, не рахуючи втрат перевізників та власників вантажів. Оскільки цей шлях перестав працювати, деякі водії намагаються об'їхати цю межу через території інших країн.