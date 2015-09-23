Фігурант у справі Нємцова відмовився від угоди зі слідством

Про це повідомляє «Коммерсантъ».

В ході допиту, Бахаїв повідомив, що в телефонній розмові, що відбулася 2 березня між ним і фігурантом справи Шадидом Губашевим, йшлося тільки про затримку орендної плати за хату.

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Губашев залишається єдиним, формально який зізнався в рамках розслідування. Він визнав, що його старший брат Анзор разом з далеким родичем Зауром Дадаевим постійно лаяли Бориса Нємцова за різні висловлювання, які носили антиросійський і антимусульманський характер, а також, що вони розповіли йому про злочин через чотири години після його вчинення.

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Основні фігуранти справи відмовилися від зізнань, які дали спочатку, заявивши, що дали їх під тиском, незважаючи на те, що співробітниками Слідчого комітету подібного тиску не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий у Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.