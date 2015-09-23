Путін відкрив найбільшу в Європі соборну мечеть

Про це повідомляє РИА Новости.

Церемонія пройшла за участю президента РФ Володимира Путіна, а також лідерів Туреччини і Палестини Реджепа Тайіпа Ердогана і Махмуда Аббаса.

Голова Ради муфтіїв (БМР) Росії Равіль Гайнутдін назвав відкриття Соборної мечеті "епохальною подією" для країни і "доброю новиною для всього ісламського світу".

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Як відзначають в уммі, внутрішнє оздоблення мечеті, її дизайн, орнамент, куполи, мінарети — все це "відповідає вітчизняному духу"; більше того, мусульманський храм, купол та шпилі мінаретів якого покриті сусальним золотом, який цілком вписується навіть в концепцію "золотоверхої Москви".