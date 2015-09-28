Координація дій США і Росії в Сирії необхідна для уникнення можливих "інцидентів" - Столтенберг
Координація дій США і Росії в Сирії необхідна для уникнення можливих "інцидентів або випадковостей" між військовими цих країн в ході боротьби з бойовиками "Ісламської держави".
Про це завив заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, передає Українська правда з посиланням на Reuters.
За його словами, поки "занадто рано, щоб визначити" плани Росії в Сирії, але не можна не помітити посилення військової присутності РФ, у тому числі збільшення кількості винищувачів і систем ППО.
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"Звичайно, необхідно не допустити можливості виникнення жодного інциденту або випадковості" між російськими військами в Сирії і силами міжнародної коаліції.
Столтенберг також закликав Росію зіграти "конструктивну роль у коаліції по боротьбі з "ІДІЛ".
Він зазначив, що підтримка режиму президента Сирії Башара Асада "не є конструктивним внеском у пошук вирішення" проблеми.
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Як повідомляв УНІАН раніше, Франція готова обговорювати спільні дії по боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" з усіма зацікавленими країнами, у тому числі з США, Росією, Іраном.