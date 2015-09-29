Обама і Путін домовилися про переговори представників оборонних відомств щодо Сирії
06:52, 29 вересня 2015Світ
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У понеділок, 28 вересня, президент США Барак Обама домовився зі своїм російським колегою Володимиром Путіним про переговори на рівні представників оборонних відомств з метою уникнути конфлікту при проведенні можливих військових операції в Сирії.
REUTERS
Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.
Також лідери США і Росії домовилися вивчити можливі варіанти для політичного рішення військового протистояння в Сирії.
Проте сторони не прийшли до єдиного знаменника щодо подальшої долі сирійського президента Башара Асада.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Обама і Путін провели 90-хвилинну зустріч, головними темами якої стали Україна та Сирія.
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