Обама і Путін домовилися про переговори представників оборонних відомств щодо Сирії

06:52, 29 вересня 2015
Світ
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У понеділок, 28 вересня, президент США Барак Обама домовився зі своїм російським колегою Володимиром Путіним про переговори на рівні представників оборонних відомств з метою уникнути конфлікту при проведенні можливих військових операції в Сирії.

REUTERS

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

Також лідери США і Росії домовилися вивчити можливі варіанти для політичного рішення військового протистояння в Сирії.

Проте сторони не прийшли до єдиного знаменника щодо подальшої долі сирійського президента Башара Асада.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Обама і Путін провели 90-хвилинну зустріч, головними темами якої стали Україна та Сирія.

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