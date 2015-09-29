Обама і Путін домовилися про переговори представників оборонних відомств щодо Сирії

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

Також лідери США і Росії домовилися вивчити можливі варіанти для політичного рішення військового протистояння в Сирії.

Проте сторони не прийшли до єдиного знаменника щодо подальшої долі сирійського президента Башара Асада.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Обама і Путін провели 90-хвилинну зустріч, головними темами якої стали Україна та Сирія.