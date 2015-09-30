Росія відкрила канали зв'язку із зарубіжними партнерами через введення військ до Сирії – спікер Ради Федерації

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

«Вже сьогодні відкрито канали спілкування по лінії Міністерства оборони з багатьма нашими партнерами. І, звичайно ж, я впевнена, що буде знайдено механізми недопущення сутичок і посилення координації цієї роботи», - сказала Матвієнко.

При цьому вона підкреслила, що Росія не братиме участі в жодних наземних операціях.

«Ми будемо надавати силами ВПС повітряну підтримку дій регулярної сирійської армії», - сказала Матвієнко.

Вона заявила, що ті авіаційні удари, які завдають деякі держави, - Сполучені Штати Америки, Франція, навіть Австралія - «нелегітимні, вони суперечать міжнародному праву, тому що вони не схвалені Радою безпеки (ООН), і немає звернення легітимної влади Сирії для участі в цих операціях».

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«Але відсутність координації з регулярною сирійською армією робить марними ці авіаудари, бо ефекту, на який розраховували, немає, не лише не вдалося розгромити ІДІЛ, а навіть не вдалося їх по-справжньому зупинити в захваті нових територій і в тих злочинах, які вони здійснюють на території», - сказала Матвієнко.

«Сьогодні просто поставлено питання про суверенітет і цілісності Сирії як держави. І тому президент Сирії звернувся до Володимира Володимировича Путіна з проханням надати військову підтримку дій регулярної сирійської армії. Питання стояло просто про виживання Сирії та запобігання зростанню гуманітарної катастрофи», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ за зверненням президента РФ Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь у бойових діях в Сирії на боці урядових військ.

Крім того, Росія розмістила кілька танків на сирійському аеродромі неподалік від Латакії, де вона поступово будує систему оборони. РФ встановила там артилерійські комплекси і перекинула до Сирії чотири винищувачі типу Су-27.

17 вересня Росія закликала США та їхніх союзників сприймати керівництво Сирії як партнера в боротьбі проти радикального угруповання «Ісламська держава».

28 вересня Путін заявив, що РФ не планує «прямо зараз» вводити війська до Сирії, але продовжить підтримувати сирійську владу.

Війна в Сирії розпочалася у 2011 році.