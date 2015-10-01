Маккейн: Вбивця Путін закріпився у Сирії, пора Обамі відновити лідерство США
Через те, що Вашингтон не бажає продемонструвати силу путінському режиму, глава РФ Володимир Путін вирішив "брязкати зброєю" на території Сирії, де формально править диктатор Башар Асад.
Про це під час виступу в американському Конгресі заявив після новин про перші авіаудари ВПС РФ у Сирії сенатор Джон Маккейн, відеозапис виступу якого викладений в Youtube.
"Там, куди вони вдарили з повітря у Хомсі, немає бойовиків "Ісламської держави", вони не контролюють цю територію. Так що ми бачимо справжні наміри Путіна, який будує міцну позицію в цій країні. Він закріплюється на Близькому Сході і підтримує Асада", - сказав республіканець.
Говорячи про те, що Росія нібито намагається "допомогти" у вирішенні сирійського громадянського конфлікту, Маккейн нагадав, що при Асаді було вбито не менше чверті мільйона громадян.
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"Потрібно міцно себе обманювати, щоб повірити в те, що РФ і Іран зацікавлені у вирішенні сирійського конфлікту. Вони прагнуть зберегти смертоносний режим Асада, тільки й усього", - пояснив він.
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Вчора перший же удар російських ВПС по околицях Хомса забрав життя щонайменше 36 цивільних осіб. "Це поганий день. Пора вже Обамі визнати світові реалії та відновити лідерство США", - вважає Маккейн, який, тим не менш, виступає проти наземної операції за участю американських військовослужбовців.
"Ми повинні сказати Володимиру Путіну про те, що раз вже ваші літаки літають, то й наші будуть літати там, де потрібно, і коли буде потрібно, і краще б вам триматися подалі. Шахрай-диктатор по імені Путін, який вбивця і бандит, розуміє тільки тверду і масивну політику США. Потрібно діяти відповідно могутності нашої нації", - заявив сенатор.