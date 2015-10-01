Маккейн: Вбивця Путін закріпився у Сирії, пора Обамі відновити лідерство США

Про це під час виступу в американському Конгресі заявив після новин про перші авіаудари ВПС РФ у Сирії сенатор Джон Маккейн, відеозапис виступу якого викладений в Youtube.

"Там, куди вони вдарили з повітря у Хомсі, немає бойовиків "Ісламської держави", вони не контролюють цю територію. Так що ми бачимо справжні наміри Путіна, який будує міцну позицію в цій країні. Він закріплюється на Близькому Сході і підтримує Асада", - сказав республіканець.

Говорячи про те, що Росія нібито намагається "допомогти" у вирішенні сирійського громадянського конфлікту, Маккейн нагадав, що при Асаді було вбито не менше чверті мільйона громадян.

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"Потрібно міцно себе обманювати, щоб повірити в те, що РФ і Іран зацікавлені у вирішенні сирійського конфлікту. Вони прагнуть зберегти смертоносний режим Асада, тільки й усього", - пояснив він.

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Вчора перший же удар російських ВПС по околицях Хомса забрав життя щонайменше 36 цивільних осіб. "Це поганий день. Пора вже Обамі визнати світові реалії та відновити лідерство США", - вважає Маккейн, який, тим не менш, виступає проти наземної операції за участю американських військовослужбовців.

"Ми повинні сказати Володимиру Путіну про те, що раз вже ваші літаки літають, то й наші будуть літати там, де потрібно, і коли буде потрібно, і краще б вам триматися подалі. Шахрай-диктатор по імені Путін, який вбивця і бандит, розуміє тільки тверду і масивну політику США. Потрібно діяти відповідно могутності нашої нації", - заявив сенатор.