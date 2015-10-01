Лідера невдалого перевороту в Буркіна-Фасо передано владі - ЗМІ

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на зарубіжні та місцеві ЗМІ.

За деякими повідомленнями, він здався в столиці країни Уагадугу, де влада вела з ним переговори.

Раніше прем'єр-міністр Якуб Ісаак Зіда повідомив, що уряд пообіцяв зберегти життя Дьєндере, якщо він здасться, передає Рейтер.

Як повідомлялося, спроба перевороту відбулася 16 вересня. Президентська охорона заарештувала виконуючого обов'язки глави держави Мішеля Кафондо і членів уряду країни, у тому числі прем'єр-міністра.

Президент і уряд були арештовані прямо під час засідання кабінету міністрів. Однак незабаром путчисти почали відпускати політиків.

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Якби переворот вдався, він став би сьомим за рахунком в Буркіна-Фасо з 1960 року, коли була проголошена незалежність країни від Франції.

Бунтівний генерал Жильбер Дьєндере вважався соратником поваленого восени 2014 року Блеза Компаоре.

Останнього року в Буркіна-Фасо правлять тимчасовий президент і тимчасовий кабінет міністрів.