Росія пропонує США провести прямі переговори щодо Сирії між військовими

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає РІА «Новости».

«Але, з російського боку, крім суто профілактичної сторони справи було запропоновано і більш змістовне співробітництво в боротьбі з тероризмом. Ми також висловилися щодо необхідності найближчим часом здійснити додаткові прямі контакти між військовими. Наші американські колеги обіцяли на ці пропозиції дати швидку відповідь», - сказав Лавров.

Читайте такожРосія визнала порушення повітряного простору Туреччини

За його словами, у російському МЗС розцінюють «всі офіційні і публічні заяви керівників США і європейських країн» як підтвердження необхідності боротьби з бойовиками ІД та іншими терористичними угрупованнями.

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що РФ розгорнула у Сирії комплекси радіоелектронної боротьби «Красуха-4», призначені для придушення авіаційних радарів і протидії безпілотникам.