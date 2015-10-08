Курди звинувачують ІД у використанні хімзброї

Як заявляє курдська влада, при нападі використовувалися 37 мінометних установок, а снаряди "поширювали білий дим і чорну рідину". Аналіз крові декількох десятків бійців "Пешмерги" показав наявність дихлордиетилсульфіду, інакше званого гірчичним газом, передає Російська служба ВВС.

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При цьому не повідомляється, як сильно постраждали бійці і чи є жертви в результаті атаки.

Курди, як йдеться в заяві, потребують засобів хімічного захисту.

На початку вересня влада США також запідозрила бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" у створенні і використанні хімічної зброї на територіях Сирії і Іраку. Розвідка зафіксувала щонайменше чотири випадки використання іприту по обидва боки сирійсько-іракського кордону, заявив американський держслужбовець, який побажав залишитися неназваним.

У серпні міністерство оборони Німеччини зробило заяву, в якій говориться, що 60 курдських бійців мали проблеми з диханням після атаки сил ІД. Німецькі офіційні особи також вважають, що "Ісламська держава" могла використовувати хімічну зброю.

Гірчичний газ є забороненою хімічною зброєю і може викликати шкірні нариви, сліпоту і проблеми з диханням.