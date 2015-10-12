Російські ЗМІ підрахували, скільки може коштувати військова операція РФ в Сирії

Як пише видання "Комерсант", змішана авіаційна група РФ в Сирії налічує близько 50 машин: це чотири багатоцільових винищувачі Су-30СМ, шість фронтових бомбардувальників Су-34 і 12 Су-24М, стільки ж штурмовиків Су-25, а також багатоцільові вертольоти Мі-8 та ударні Мі-24.

Відзначається, що все фінансування цілком і повністю лежить на російській стороні. Однак, за словами міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, все робиться в межах бюджету Міноборони РФ (в 2015 році видатки на оборону склали 3,11 трлн руб.) і ніяких додаткових субсидій з федерального бюджету не потрібно.

Згідно з повідомленням, схожу операцію в Сирії проводила Франція, але її авіаційне угрупування нараховувало 12 літаків, а французька операція коштувала близько €250 млн на рік.

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За словами джерела в Міноборони РФ, основні витрати на військову операцію пов'язані із забезпеченням поставок палива і озброєнь для авіаційної техніки: кошти витрачаються на підтримання техніки у робочому стані з урахуванням її активного використання — російські літаки здійснюють в день більше 20 вильотів.

За даними видання, витрати на озброєння достатньо малі, так як удари по позиціях "Ісламської держави" наносяться за допомогою коригованих авіабомб КАБ-500, прийнятих на озброєння ще в 1976 році, інших засобів ураження, розроблених ще в СРСР, а також високоточних ракет класу "повітря-поверхня" Х-29Л (подібних озброєнь в Росії достатня кількість).

Крім того, наголошується, що не є проблемою і виплата військовослужбовцям, які перебувають у Сирії, додаткового грошового забезпечення: для офіцера це плюс $62 в день зарплати, для солдата — $43. За словами високопоставленого джерела у військовому відомстві, зараз в Сирії перебуває близько 1600 осіб.

Разом з тим, скільки саме коштів було витрачено на підготовку і проведення операції поки невідомо.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.