Литва погодилася не перешкоджати переговорам Євросоюзу і Росії

Литва погодилася не перешкоджати переговорам між Євросоюзом і Росією про підписання нової двосторонньої угоди.

Такий результат зустрічі у Вільнюсі міністрів закордонних справ Литви, Польщі, Швеції і Словенії. "Нам вдалося виробити підхід, який влаштує всіх. Зокрема, на майбутніх переговорах Росія – ЄС обговорюватиметься питання про відновлення постачань російських енергоносіїв по нафтопроводу "Дружба", на чому наполягала Литва, заявив глава МЗС Словенії.

Раніше спробу заблокувати переговори з Росією зробила Польща. Проте після консультацій з іншими членами Євросоюзу Варшава погодилася зняти вето.

Эхо Москвы