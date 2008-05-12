Третьяков: у Литві президент і прем`єр спільно відстоюють пріоритети

Голова української частини Міжпарламентської Асамблеї «Україна – Литва» Олександр Третьяков позитивно розцінює факт підписання президентами України і Литви Спільної декларації, в якій закріплено подальше стратегічне партнерство між обома державами.

«У декларації ще раз наголошується, що Литва вітає прогрес України, досягнутий в ході проведення політичних, економічних і правових реформ. У ній також зазначається, що ці позитивні зміни зроблять можливим подальше просування України до європейських і євроатлантичних структур, - цитує Третьякова "Главред". - Особливо важливо, що Литва обіцяє підтримувати рішення про надання Плану дій щодо членства в НАТО для України на наступній зустрічі міністрів закордонних справ в грудні цього року».

Водночас Олександр Третьяков звертає увагу на заяви президентів України і Литви, що обидві держави співробітничатимуть в плані розповсюдження інформації про успішні уроки демократичних змін в Центральній і Східній Європі: «Ми впевнені, що взаємовигідна співпраця в інформаційній сфері принесе користь нашим країнам. Адже саме завдяки інформованості населення стала можлива інтеграція Литви до європейських і євроатлантичних структур».

Тим часом, за словами Третьякова, «особливо приємно спостерігати, що і президент, і прем`єр-міністр Литви спільно відстоюють пріоритети в міждержавних відносинах, у тому числі й у відносинах з Україною». «Було б непогано, щоб спільно з Президентом і український прем`єр-міністр стояла на варті наших національних пріоритетів і інтересів», - відзначив глава української частини Міжпарламентської Асамблеї «Україна – Литва».

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 12 травня, Президент України Віктор Ющенко перебуває з офіційним візитом в Литві.