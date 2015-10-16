Генштаб РФ заявив про можливу наявність у ІДІЛ американських ПЗРК і пригрозив Радбезом ООН

Про це він розповів в інтерв'ю «Комсомольській правді».

Ми маємо інформацію про наявність там ПЗРК, але поки що не бачили їх практичного застосування. Тому поява такого озброєння у бойовиків зараз може свідчити про чийсь розсудливий підхід до вирішення цього питання», - заявив Картаполов.

Він допустив, що бойовикам постачають американські ПЗРК.

«Можливо», - відповів він на питання про можливі постачання бойовикам американських ПЗРК типу «Стінгер».

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Він уточнив, що, якщо ці дані підтвердяться, буде необхідно вказати про це питання в Раді Безпеки ООН.

Як повідомляв УНІАН, сирійські повстанці, яких підтримують США, звернулися до адміністрації американського президента Барака Обами з проханням надати їм ракети "земля-повітря" для захисту від російської авіації.