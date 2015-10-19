Посол Сирії у РФ назвав Ердогана "психом", звинувативши його у створенні міграційної кризи в Європі

Про це він заявив в інтерв'ю «Газете.Ru».

«Цю проблему (сирійських біженців у Європі - УНІАН ) створив особисто Ердоган, адже ті, хто втік до Європи, — це в основному ті, хто раніше жив у таборах біженців у Туреччині. Коли США та ЄС відмовили Ердогану у створенні буферної зони для біженців на території Сирії, він відкрив кордони, і вони попрямували до Європу - нелегальним шляхом, або за допомогою мафіозних груп. Ердоган використав цю ситуацію для тиску на країни ЄС», - сказав посол.

«У Ердогана великі політичні прорахунки. Він став ворогом всіх країн регіону, у нього хворобливі амбіції по відродженню Османської імперії. Я взагалі вважаю, що він псих і відчуває себе султаном», - заявив він.

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«Треба лікувати корінь проблеми, а не її наслідки. Біженці не втекли від сирійської армії, вони втекли від тих, хто сіє страх і вбиває мирних громадян», - підкреслив посол Сирії.

Він також зазначив, що влада Сирії не звертається до інших країн з проханням прийняти біженців, так як хочуть, щоб «всі біженці поверталися додому».

Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року при спробах дістатися до Європи через Середземне море загинули близько 3000 мігрантів з близькосхідних країн і Африки. Туреччина має серйозні проблеми з припливом біженців, головним чином через війну в сусідній Сирії.

16 жовтня лідери Євросоюзу і Туреччини на саміті в Брюсселі погодили попередній план дій, покликаних обмежити приплив мігрантів до Європи, однак у той же день офіційний представник правлячої партії Туреччини, колишній міністр культури країни про світ Челік виступив з критикою домовленостей.