Через операцію в Сирії Росія змушена скоротити витрати на військові навчання - FT

Про це заявив високопоставлений чиновник РФ, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Financial Times.

Як зазначають західні експерти, незважаючи на низькі ціни на нафту, слабкий рубль і західні санкції, Москва "може легко дозволити собі операцію у Сирії".

Передусім причиною є те, що дії РФ в Сирії "є досить недорогими" у порівнянні з операцією США. Крім того, як зазначають фахівці, Росія протягом 17 років поспіль збільшувала непрозоре фінансування оборонного бюджету.

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Як наголошують експерти аналітичної компанії IHS jane's, навіть якщо Росія буде продовжувати авіаудари в Сирії на поточному рівні, вона буде витрачати на них менше, ніж 3% коштів, передбачених у бюджеті на національну оборону в 2016 році.

"Ми вважаємо, що операція на нинішньому рівні коштує від $2,3 млн до $4 млн у день", - зазначив Бен Мурс, старший аналітик IHS jane's.

На думку експертів, Росія може знайти також додаткові кошти на операцію в Сирії за рахунок бонусних виплат військовим або за рахунок уповільнення темпу держзакупівель озброєння.

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Як відомо, Росія 30 вересня вересня почала масовану авіаційну операцію в Сирії, базуючись на урядових авіабазах у цій країні.

Між тим, значна частина авіаударів РФ виявилася спрямованою проти сил сирійської опозиції, а не проти "Ісламської держави".