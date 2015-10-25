Росія завдає повітряні удари одночасно в різних районах Сирії

ВКС Росії наносять удари одночасно в кількох районах Сирії, щоб позбавити терористів свободи дій, повідомляє ТАСС з посиланням на інтерв'ю офіційного представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова.

"Основне завдання - скувати дії терористичних угруповань на території Сирії. Тому удари проводяться одночасно в різних районах Сирії", - сказав він.

За його словами, пріоритет у виборі цілей для ударів відводиться командним пунктам терористів, бункерам, складам з боєприпасами та вибуховими речовинами. Інформація про цілі ретельно перевіряється за кількома типами каналів, включаючи повітряну та аерокосмічну розвідку.

Представник Міноборони запевнив, що удари виконуються лише за підтвердженими в приналежності до терористичної угруповання "Ісламська держава" об'єктів.

"Особлива роль відводиться інформації, яка надходить до нас з інформаційного центру у Багдаді", - зазначив Конашенков.

"Російські льотчики завдають ударів по об'єктах забороненої в РФ терористичної організації "Ісламська держава" з 30 вересня, діючи на прохання сирійського президента Башара Асада. В авіаційне угрупування Повітряно-космічних сил Росії в Сирії увійшли понад 50 літаків і вертольотів. Крім того, 7 жовтня по об'єктах на території цієї країни було завдано удар крилатими ракетами великої дальності з кораблів Каспійської флотилії. Брати участь у наземних операціях в Сирії РФ не планує", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Державному департаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, які виступають проти режиму Асада.