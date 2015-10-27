Колишній контрактник РФ розповів про свого товариша зі служби, який став першим "двохсотим" у Сирії

Співрозмовник побажав залишитися анонімним і попросив не розкривати свого імені, передає "Дождь".

Так, він зазначив, що служив разом з Вадимом Костенком у місті Зерноград Ростовської області, військової частини 20926 (834 навчальний центр військово-повітряних сил). Після цього Костенко пішов за контрактом, опинився у Сирії. Його товариш каже, що туди він вирушив 15 жовтня.

"Військкомат сказав, що він повісився. Я не хочу сказати, що я просто не вірю в це. Ми не знаємо, як там трапилося", - сказав співрозмовник.

Також він розповів, що йому хотілося б переконатися, що "це саме він". "Але привезуть його в цинковій труні, потрібно подивитися", - додав анонім.

Костенко, за словами його товариша зі служби, був життєрадісною людиною, завжди був на першому місці; також він завжди всіх виручав і всім допомагав.

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Контрактнику подобалося служити, зізнається анонім, проблем із службою у нього не було. "Наскільки я знаю, його сестра казала, що він телефонував веселий і жартував, якогось хвилювання у голосі ніхто не відчував", - додає він.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня блогер Руслан Левієв опублікував розслідування активістів групи Conflict Intelligence Team. Вони перевіряли повідомлення про загибель російського контрактника в Сирії. Також смерть контрактника підтвердив один з його близьких родичів.

Пізніше інформацію про смерть контрактника підтвердили в Міноборони. Там повідомили, що військовослужбовець наклав на себе руки. У відомстві вважають, що у нього були проблеми з дівчиною.

Крім того, батьки російського контрактника Вадима Костенка підтвердили загибель сина, проте відмовилися повірити у його самогубство.