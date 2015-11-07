У центрі Москви затримали лідера партії "Яблуко"

14:31, 07 листопада 2015
Світ
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Лідер партії "Яблуко" Сергій Мітрохін був затриманий в центрі Москви на акції пам'яті юнкерів і офіцерів.

митрохин / yabloko.ru

Про це повідомила прес-служба партії в "Твіттері".

За інформацією "Яблука", активісти партії провели акцію пам'яті юнкерів і офіцерів, які чинили опір більшовикам восени 1917 року.

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"При вивішуванні символічної таблички пам'яті юнкерів грубо, із застосуванням сили затриманий поліцією", - написав сам Мітрохін.

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