У центрі Москви затримали лідера партії "Яблуко"
14:31, 07 листопада 2015Світ
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Лідер партії "Яблуко" Сергій Мітрохін був затриманий в центрі Москви на акції пам'яті юнкерів і офіцерів.
Російського політика затримали під час акції / yabloko.ru
Про це повідомила прес-служба партії в "Твіттері".
За інформацією "Яблука", активісти партії провели акцію пам'яті юнкерів і офіцерів, які чинили опір більшовикам восени 1917 року.
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"При вивішуванні символічної таблички пам'яті юнкерів грубо, із застосуванням сили затриманий поліцією", - написав сам Мітрохін.
Сергій Мітрохін затриманий на акції пам'яті юнкерів за спробу повісити меморіальну табличку pic.twitter.com/9vvNcsEDge
— партія ЯБЛУКО (@YablokoRu) November 7, 2015
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