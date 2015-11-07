У центрі Москви затримали лідера партії "Яблуко"

Лідер партії "Яблуко" Сергій Мітрохін був затриманий в центрі Москви на акції пам'яті юнкерів і офіцерів.

Про це повідомила прес-служба партії в "Твіттері". За інформацією "Яблука", активісти партії провели акцію пам'яті юнкерів і офіцерів, які чинили опір більшовикам восени 1917 року. Читайте такожРосійський депутат пояснив, чому Путін напав на Україну, але не ризикне поткнутися в Білорусь "При вивішуванні символічної таблички пам'яті юнкерів грубо, із застосуванням сили затриманий поліцією", - написав сам Мітрохін. Сергій Мітрохін затриманий на акції пам'яті юнкерів за спробу повісити меморіальну табличку pic.twitter.com/9vvNcsEDge — партія ЯБЛУКО (@YablokoRu) November 7, 2015

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