Біля індонезійського острова Суматра стався землетрус магнітудою 6,1

Епіцентр підземних поштовхів знаходився біля північно-західної частини узбережжя острова неподалік міста Падангсідемпуан

Землетрус магнітудою 6,1 стався сьогодні біля узбережжя острова Суматра. Про це повідомила Геологічна служба США, передає ТАСС. За її даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився біля північно-західної частини узбережжя острова неподалік міста Падангсідемпуан (провінція Північна Суматра). Вогнище землетрусу залягало на глибині 75 км. Повідомлень про руйнування і жертви не надходило.

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