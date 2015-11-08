Біля індонезійського острова Суматра стався землетрус магнітудою 6,1

14:27, 08 листопада 2015
Світ
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Епіцентр підземних поштовхів знаходився біля північно-західної частини узбережжя острова неподалік міста Падангсідемпуан

Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 6,1 стався сьогодні біля узбережжя острова Суматра. 

Про це повідомила Геологічна служба США, передає ТАСС.

За її даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився біля північно-західної частини узбережжя острова неподалік міста Падангсідемпуан (провінція Північна Суматра). Вогнище землетрусу залягало на глибині 75 км.

Повідомлень про руйнування і жертви не надходило.

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