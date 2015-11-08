Біля індонезійського острова Суматра стався землетрус магнітудою 6,1
14:27, 08 листопада 2015Світ
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Епіцентр підземних поштовхів знаходився біля північно-західної частини узбережжя острова неподалік міста Падангсідемпуан
Повідомлень про руйнування і жертви не надходило / Flickr/ Matt Katzenberger
Землетрус магнітудою 6,1 стався сьогодні біля узбережжя острова Суматра.
Про це повідомила Геологічна служба США, передає ТАСС.
За її даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився біля північно-західної частини узбережжя острова неподалік міста Падангсідемпуан (провінція Північна Суматра). Вогнище землетрусу залягало на глибині 75 км.
Повідомлень про руйнування і жертви не надходило.
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