Російський військовий зізнався у вбивстві мешканки Таджикистану

Про це розповіло джерело у спільній російсько-таджицької слідчій групі, передає Lenta.ru з посиланням на агентство "Ховар".

Зазначається, що слідство відпрацьовує кілька версій події. Однією з основних є вбивство на ґрунті ревнощів. Співрозмовник агентства розповів, що після перепалки в кімнаті гуртожитку між Щербаковим і Джобіровою виникла бійка, в ході якої дівчина отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям.

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11 листопада посол Росії в Таджикистані Ігор Лякін-Фролов отримав ноту протесту від МЗС республіки у зв'язку з вбивством Джобірової. Зокрема, Душанбе зажадав від Москви дати об'єктивну оцінку події та вжити заходів для недопущення подібних випадків надалі.

Нагадаємо, Джобірова була вбитана території 201-ї бази в Душанбе в ніч на 5 листопада. За підозрою у скоєнні злочину затримали офіцера Збройних сил Росії Івана Щербакова. За даними ЗМІ, на допиті він розповів, що вбив дівчину в стані алкогольного сп'яніння.