У Туреччині закривають пляжі: вперше за 30 років узбережжя атакували акули

Вперше за декілька десятків років поблизу пляжів на західному побережжі Туреччини з`явилася велика кількість акул. Позаштатна ситуація внесла значні корективи в програми відпочинку на місцевих курортах.

Особливо неприємна ситуація склалася в таких популярних у туристів місцях як Бодрум і Мармаріс. Там закриті десятки пляжів, на вході у воду встановлені заборонні червоні прапорці. Категорична заборона встановлена для морських прогулянок.

За даними місцевих рятувальників, поява акул викликала справжню паніку серед туристів. Власті намагаються заспокоїти людей і пояснити, що гігантські представники цього виду акул украй рідко нападають на людей і ситуація не така погана, як здається. Проте туристи рятувальникам не вірять.

Поки учені не з`ясували, що роблять акули біля побережжя Егейського моря, де вони не з`являлися вже більше тридцяти років. Річ у тому, що турецькі пляжі традиційно славилися своєю безпекою.

РБК