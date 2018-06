США ввели нові санкції через режим Асада: до списку потрапили відомий російський бізнесмен та банк

Міністерство фінансів США у середу оголосило нові санкції проти 4 осіб та 6 компаній за підтримку уряду Сирії.

Про це пише Європейська правда з посиланням на повідомлення відомства.

"У відповідь на насильство з боку режиму Асада проти своїх громадян, Департамент казначейства з контролю за іноземними активами США сьогодні визначив чотирьох осіб і шість організацій, що надають підтримку уряду Сирії", - йдеться в заяві.

"Всі активи цих осіб та компаній, які знаходяться в Сполучених Штатах або під контролем громадян США будуть заморожені, а громадянам США заборонено брати участь в угодах з ними", - наголошується в повідомленні.

Зокрема до списку потрапив відомий російський бізнесмен, колишній президент республіки Калмикія та президент Міжнародної шахової федерації Кірсан Ілюмжінов.

Як відзначає Мінфін США, Ілюмжінов матеріально підтримував та діяв в інтересах уряду Сирії, зокрема глави Центробанку Сирії Адібе Майялеха.

Окрім того, санкції також накладено на банк "Російський фінансовий альянс", співвласником якого є Ілюмжінов та інший фігурант санкційного списку - Мудалал Хурі.

Окрім російського банку, до списку увійшли такі компанії, як Ezegoo Investments LTD., Hesco Engineering & Construction CO, Hudsotrade Limited, Kremsont Commercial Inc. и Primax Business Consultants Limited.