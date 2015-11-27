Росія у відповідь на знищення Туреччиною Су-24 призупиняє участь у навчаннях Blackseafor

Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони адмірал Володимир Комоєдов, який раніше командував Чорноморським флотом, повідомляє ТАСС.

"Згідно з рішенням керівництва міністерства оборони РФ про припинення контактів з Туреччиною по військовій лінії призупинено участь нашого Чорноморського флоту в навчаннях Blackseafor", - сказав співрозмовник агентства.

"Також відкликано з Туреччини представника російського ВМФ, який займався координацією дій Чорноморського флоту і турецьких ВМС, - нагадав він. - Він уже повернувся на Батьківщину".

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Він також не виключив можливості відкликання з Туреччини військового аташе з питань оборони і аташе Сухопутних військ Збройних сил РФ. "Ці наші військові дипломати поки знаходяться в Анкарі, щоб, нарешті, отримати від турецького генштабу виразні пояснення причин і обставин знищення турецькими ВВС російського бомбардувальника..., - пояснив голова комітету. - Якщо вони цих пояснень не отримають і керівництво Міноборони визнає їх подальше перебування в Туреччині недоцільним, то буде прийнято рішення про відкликання й цих військових представників Росії з Туреччини".

Чорноморська військово-морська група оперативної взаємодії Blackseafor була створена в 2001 році. До неї увійшли Росія, Туреччина, Україна, Болгарія, Румунія та Грузія.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв назвав атаку на російський бомбардувальник Су-24 агресією з боку Туреччини і заявив про підготовку комплексу відповідних економічних заходів.