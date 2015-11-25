У Держдумі заявили, що Росія може відкликати посла з Туреччини
Глава комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Пушков вважає, що Туреччина перейшла червону межу у відносинах з Росією.
Він зазначив, що розрив дипломатичних відносин зазвичай відбувається, коли країни переходять у стан війни або коли одна держава не визнає влади іншої держави, передають "Известия".
Але водночас Пушков наголосив, що ситуація не така, щоб розривати дипломатичні відносини з Туреччиною.
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"Є інші кроки, якими країни висловлюють своє ставлення до такого роду ворожих дій. Насамперед це відкликання посла і пропозиція послові тієї держави, яка вчинила агресивні дії, залишити територію країни", - заявив глава комітету з міжнародних справ Держдуми.
Раніше президент Росії Володимир Путін передбачив, що дії турецьких ВПС щодо російського літака Су-24, збитого неподалік кордону Сирії з Туреччиною, будуть мати серйозні наслідки для відносин країн.
Як повідомляв УНІАН, учора турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни.
Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.