Росія з 1 січня скасовує безвізовий режим з Туреччиною

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Медуза.

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Як заявив Лавров, безвізовий режим буде «припинений». Як довго він не буде діяти, невідомо.

Безвізовий режим Росії з Туреччиною діє з 2011 року.

Стосунки Росії і Туреччини загострилися після того, як турки збили російський бомбардувальник Су-24. У Туреччині запевняють, що літак порушив повітряний простір країни; російська сторона це заперечує.

28 листопада уряд РФ представить список санкцій, які можна ввести проти Туреччини. Митниця вже почала затримувати турецькі товари.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Ердоган заявив про наявність доказів того, що "Ісламська держава" і російські компанії продають нафту Сирії.