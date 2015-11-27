ЗМІ: Пілоти збитого Су-24 судилися з керівництвом через невиплати надбавок до заробітної плати

Про це пише "Газета.Ru".

Льотчики судилися з військовим відомством через невиплати надбавок до заробітної плати. Так, за даними Тамбовського гарнізонного військового суду, в квітні 2013 року підполковник Олег Пєшков подавав позов про визнання незаконними дій міністра оборони РФ і керівника Федерального казенної установи «Єдиний розрахунковий центр Міністерства оборони РФ».

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Як випливає з матеріалів справи, Пєшков вважав, що наказом міністра оборони (рішення суду, дата та номер наказу відсутні) він був незаконно позбавлений щомісячної надбавки до зарплати в розмірі 60% окладу військової посади за виконання завдань, безпосередньо пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я у мирний час.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

25 листопада, в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якій виразно чутні попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.

Крім цього, напередодні Анкара оприлюднила зображення радара, на якому видно, що Су-24 таки пролетів над півднем Туреччини, перед тим як був збитий.

У російському Міноборони виклали свою версію інциденту з Су-24 і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака. Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.