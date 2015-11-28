Мігрантська криза: Македонія будує на кордоні з Грецією металеву огорожу (фото)

14:40, 28 листопада 2015
Світ
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На разі відносно "безперешкодно" до Західної Європи можуть потрапити біженці із Сирії, Афганістану та Іраку, усіх інших на кордоні завертають.

Reuters

Македонія наслідує приклад Угорщини та Словенії і почала будувати на своєму кордоні з Грецією металеву огорожу.

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Як передає Німецька хвиля, армія Македонії приступила до будівництва металевого паркану у суботу, 28 листопада. Солдати вбивають у землю металеві стовпи і натягують між ними сітку. Подібну огорожу на шляху біженців через Балкани спорудила Угорщина на кордонах із Сербією та Хорватією.

Reuters

Відносно "безперешкодно" до Західної Європи на даний момент можуть дістатися вихідці з Сирії, Афганістану та Іраку, йдеться у повідомленні. Решту біженців Сербія, Хорватія та Македонія завертають, оскільки бояться, що біженці, яким відмовлять у притулку в Німеччині, Швеції чи інших країнах Західної Європи, у підсумку залишаться на Балканах.

Reuters

ООН цього тижня вже дорікнула владі в Скоп’є, що та заблокувала таким чином пересування тисячі людей. Близько 200 мігрантів, зокрема, з Ірану, Бангладеш та Пакистану через це оголосили голодування. Також біженці здійснили спробу силоміць прорватися через державний кордон Македонії.

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