Мігрантська криза: Македонія будує на кордоні з Грецією металеву огорожу (фото)

Македонія наслідує приклад Угорщини та Словенії і почала будувати на своєму кордоні з Грецією металеву огорожу.

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Як передає Німецька хвиля, армія Македонії приступила до будівництва металевого паркану у суботу, 28 листопада. Солдати вбивають у землю металеві стовпи і натягують між ними сітку. Подібну огорожу на шляху біженців через Балкани спорудила Угорщина на кордонах із Сербією та Хорватією.

Відносно "безперешкодно" до Західної Європи на даний момент можуть дістатися вихідці з Сирії, Афганістану та Іраку, йдеться у повідомленні. Решту біженців Сербія, Хорватія та Македонія завертають, оскільки бояться, що біженці, яким відмовлять у притулку в Німеччині, Швеції чи інших країнах Західної Європи, у підсумку залишаться на Балканах.

ООН цього тижня вже дорікнула владі в Скоп’є, що та заблокувала таким чином пересування тисячі людей. Близько 200 мігрантів, зокрема, з Ірану, Бангладеш та Пакистану через це оголосили голодування. Також біженці здійснили спробу силоміць прорватися через державний кордон Македонії.