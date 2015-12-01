У Стамбульському метро прогримів потужний вибух

17:58, 01 грудня 2015
Світ
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Потужний вибух прогримів у вівторок на станції метро «Байрампаса» (Bayrampaşa) у турецькому місті Стамбул.

Очевидці повідомляють, що гуркіт був чутний в різних районах міста. На місці події безліч машин швидкої допомоги та пожежної служби. За попередніми даними, мова йде про вибух бомби, передає riafan.ru.

Як передає турецький портал Hurber Turk, вибух був настільки потужним, що у всіх прилеглих районах відбулося вимкнення електрики. Згідно з інформацією агентства Reuters, в результаті події загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

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