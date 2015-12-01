У Стамбульському метро прогримів потужний вибух

Очевидці повідомляють, що гуркіт був чутний в різних районах міста. На місці події безліч машин швидкої допомоги та пожежної служби. За попередніми даними, мова йде про вибух бомби, передає riafan.ru.

BREAKING — All metro and tram services temporarily suspended after the blast: Istanbul Metropolitan Municipality pic.twitter.com/kCO5dkEEVc — DAILY SABAH (@DailySabah) December 1, 2015

Як передає турецький портал Hurber Turk, вибух був настільки потужним, що у всіх прилеглих районах відбулося вимкнення електрики. Згідно з інформацією агентства Reuters, в результаті події загинула одна людина, ще одна отримала поранення.