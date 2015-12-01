У Стамбульському метро прогримів потужний вибух
17:58, 01 грудня 2015Світ
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Потужний вибух прогримів у вівторок на станції метро «Байрампаса» (Bayrampaşa) у турецькому місті Стамбул.
Очевидці повідомляють, що гуркіт був чутний в різних районах міста. На місці події безліч машин швидкої допомоги та пожежної служби. За попередніми даними, мова йде про вибух бомби, передає riafan.ru.
BREAKING — All metro and tram services temporarily suspended after the blast: Istanbul Metropolitan Municipality pic.twitter.com/kCO5dkEEVc
— DAILY SABAH (@DailySabah) December 1, 2015
Як передає турецький портал Hurber Turk, вибух був настільки потужним, що у всіх прилеглих районах відбулося вимкнення електрики. Згідно з інформацією агентства Reuters, в результаті події загинула одна людина, ще одна отримала поранення.
pic.twitter.com/3DIZ3LGKlw скорые помощи на месте взрыва в #Стамбул
— Достоверкин (@dostoverkin) December 1, 2015
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