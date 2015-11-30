ЗМІ: Німеччина визначилася з територіями і витратами у боротьбі проти "Ісламської держави"

Про це йдеться у поданні, яке підготували для затвердження німецьким парламентом міністр оборони Урсула фон дер Ляйєн і міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Spiegel.

Окрім того, у документі визначено території, на яких німецький контингент буде проводити свої операції: Східне Середземномор'я, Перська затока і Червоне море.

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"У 16-сторінковому документі, який опинився у розпорядженні Spiegel, витрати на військову місію в Сирії протягом 2016 року оцінюються в 134 млн євро", – повідомляє видання.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що у Німеччині допускають створення альянсу з військами Асада для боротьби проти ІДІЛ. Наголошується, що питання укладення союзу із сирійськими військами можна буде підняти вже після початку процесу передачі влади, коли буде зрозуміло, що надалі буде з Асадом.

27 листопада уряд Німеччини офіційно оголосив про плани взяти участь у військовій операції проти "Ісламської держави" (ІД) у Сирії.

Зокрема, планується залучення до операції розвідувальних літаків Tornado, фрегата, який повинен сприяти захисту французької авіаносця"Шарль де Голль", і літака-заправника. Також за допомогою спільної німецько-французької супутникової системи планується робити знімки місцевості.